Empoli, Kovalenko: “Siamo entrati in campo con la voglia di ottenere la vittoria”

Viktor Kovalenko, l’autore del gol che ha determinato l’esito della partita tra il Napoli e l’Empoli, ha condiviso le sue parole attraverso i canali ufficiali del club azzurro: “Ho segnato un gol, ma ciò che conta di più sono questi tre punti per la nostra posizione in classifica.”

Che partita è stata contro il Napoli?

“Abbiamo svolto un lavoro eccellente, abbiamo pianificato accuratamente tutto durante la settimana, siamo entrati in campo con determinazione e una forte voglia di ottenere la vittoria.

Ogni volta che scendo in campo, ho sempre l’obiettivo di segnare, e ieri è successo. Tuttavia, l’importante è che l’intera squadra svolga un ottimo lavoro. È straordinario vincere al Maradona, ma ora la nostra mente è già proiettata alla prossima partita contro il Sassuolo. Voglio augurare buona fortuna a coloro che andranno in Nazionale, mentre noi siamo già concentrati sulla sfida successiva.”