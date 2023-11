Auriemma: “La presenza di ADL ha prodotto risultati negativi”

Raffaele Auriemma, dai studi di Tele A, analizza la situazione del Napoli in questi termini: “La presenza di ADL non ha prodotto risultati positivi, se non addirittura negativi. Comprendo il suo slancio generoso nel cercare di rimediare; egli stesso aveva esautorato l’allenatore dopo il tentativo per Conte e aspettava miglioramenti fino a questa nuova sosta. La situazione, invece, non solo non è migliorata, ma è peggiorata. Con il nuovo tecnico, mi auguro che ADL si limiti a fare il presidente, ruolo in cui eccelle. Se vuole realmente sistemare tutto, dovrebbe prendere anche un grande direttore sportivo, poiché ha sottovalutato il ruolo di Giuntoli. Non è sostenibile avere il presidente accanto all’allenatore tutti i giorni; non può fare il direttore sportivo.”