Ansa – Casini, sui diritti tv: “Le parole di ADL? Vi spiego la mia”

Secondo quanto riporta Ansa, il presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini ha commentato le parole del presidente del Napoli De Laurentiis sui diritti tv. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ringrazio il presidente De Laurentiis che conferma come la Lega sia un’associazione democratica dove le squadre possono esprimere le diverse posizioni, poi in questo caso si è arrivati a una decisione ad ampia maggioranza. Inoltre il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha confermato la bontà dell’accordo in un contesto difficile dove tutte le leghe, compresa la Premier, faticano a ottenere prezzi più alti di quelli a cui erano abituati”.