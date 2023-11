Sky Sport – Meret lascia il ritiro della Nazionale insieme a Toloi, Calabria e Locatelli

Le ultime notizie da Coverciano non faranno sorridere il Napoli.

Come riportato pochi instanti fa dall’edizione serale di Sky Sport, direttamente dal raduno della Nazionale a Coverciano, il portiere azzurro Alex Meret, già indisponibile per un problema muscolare contro l’Empoli, avrebbe lasciato anche il centro di allenamenti dove è solito ritrovarsi lo staff e i calciatori, per fare ritorno a Napoli. Con lui anche Calabria, Toloi e Locatelli. Spalletti ha deciso di convocare Lazzari per sostituire Di Lorenzo, squalificato per il prossimo match, per dare lucidità alla fascia destra: probabile assenza anche per Cambiaso. Ora saranno da valutare le condizione del numero 1 degli azzurri.