Serie A: Ecco i migliori 5 attaccanti dopo 12 giornate

Lautaro Martinez è seguito da Marcus Thuram nella graduatoria dei migliori cinque attaccanti della Serie A in base al loro rendimento, una tendenza che si è mantenuta costante dall’inizio della stagione. È interessante notare la presenza di Matias Soulé, che sta dimostrando il suo talento al Frosinone, beneficiando di maggiore spazio per esprimersi. È fondamentale precisare che questa classifica tiene conto solo degli attaccanti che sono stati valutati in almeno dieci occasioni.

1. Lautaro Martinez (Inter) 6.79

2. Marcus Thuram (Inter) 6.75

3. Matteo Politano (Napoli) 6.64

4. Matias Soulé (Frosinone) 6.60

5. Albert Gudmundsson (Genoa) 6.58