Schira svela le cifre Tudor-Napoli: “Stipendio da 1,2 milioni fino al 2024 e rinnovo fissato a 2 milioni annui”

Nicolò Schira, giornalista sportivo e specialista di calciomercato, ha fornito tramite il suo profilo Twitter dettagli importanti sulla proposta contrattuale di ADL ad Igor Tudor.

Il patron azzurro avrebbe sondato il tecnico promettendogli un contratto di 7 mesi a 1,2 milioni fino al 30 giugno 2024, con la prospettiva di un rinnovo unilaterale fissato a 2 milioni annui.

#Napoli have offered to Igor #Tudor a salary of €1,2M until June 2024 with unilateral option for a further year (salary of €2M) in favor of De Laurentiis. #transfers https://t.co/zYNF0e549V