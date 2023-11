Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex dirigente si è così espresso sul mondo azzurro: “Ho visto in Garcia un tecnico abbastanza spento, non in grado di motivare i suoi giocatori e prendere in mano la situazione. Tudor credo possa fare bene, ma ciò che servirebbe al Napoli sarebbe ad oggi una figura di direttore generale in grado di gestire ADL e i suoi comportamenti”.