Lo Monaco duro contro ADL: “Le colpe di questo inizio di stagione vanno da attribuire alla società”

L’ex dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’attuale situazione in casa azzurri.

Secondo quest’ultimo, le colpe di un inizio non esaltante sarebbero da attribuire alla società e non all’allenatore stesso, quantomeno non del tutto: “Se il Napoli ha iniziato così la stagione dopo aver vinto uno scudetto tanto atteso la colpa è indubbiamente della società. Non possono andare via in un anno così tante figure importanti come è successo a Napoli. Una rivoluzione che non capisco e che non posso giustificare perchè messa in atto da persone che stanno nel calcio da anni. Tuttavia sarebbe ingiusto parlare di stagione già fallimentare, il Napoli può rientrare in corsa su ogni competizione”.