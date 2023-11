La Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti affronterà due partite cruciali per la qualificazione a Euro 2024. Venerdì sera, giocherà in casa all’Olimpico di Roma contro la Nord Macedonia, mentre lunedì 20 sarà di scena in Germania a Leverkusen contro l’Ucraina.

In merito alla prima partita all’Olimpico, è importante notare che ad oggi sono stati venduti 36.000 biglietti su un totale di 60.000 disponibili.