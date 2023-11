Sold out al Maradona per Napoli-Empoli: tifosi azzurri in trepidante attesa

Ci sarà il pienone oggi al Maradona per il lunch match Napoli-Empoli.

Un dato importante che testimonia la grande voglia di Napoli dei tifosi partenopei. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio alla notizia: “Tutto esaurito per una gara che sicuramente non può essere considerata “di cartello” e all’indomani di una gara interna di Champions. Questa è la risposta d’amore di una città intera, e non solo, nei confronti della squadra campione d’Italia. “Simmo ‘e Napule paisà”, ma qui non c’è nessun passato da scordare, anzi da ricordare e tenere ben chiaro, visto che lo scudetto è sulle maglie azzurre”.