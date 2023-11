Serie A, i risultati delle partite del pomeriggio

La Fiorentina torna a vincere anche in campionato battendo il Bologna per 2-1 al Franchi. In gol Bonaventura e Gonzalez e Zirkzee per il momentaneo pareggio dei rossoblu.

Finisce 1-1 tra Udinese e Atalanta. Sblocca il match a fine primo tempo Walace per i padroni di casa con un tiro dalla distanza deviato da Djimsiti. L’Atlanta agguanta il pari solo dopo il novantesimo con un colpo di testa di Ederson in pieno recupero.

Previsti in calendario per oggi anche le partite tra Lazio-Roma alle 18.00 e Inter-Frosinone alle 20.45.