Dopo il match perso contro l’Empoli tre giocatori azzurri hanno lasciato il campo non nelle migliori condizioni. Si tratterebbe di Mario Rui, zoppicante al termine della partita, così come Giacomo Raspadori che sembrerebbe aver riportato una ferita alla tibia. Alex Meret potrebbe non rispondere alla convocazione in Nazionale. A riportarlo è stato il giornalista Manuel Parlato ai microfoni di Canale 21.