Lozano ancora a segno con il PSV, alcuni tifosi lo rimpiangono sui social

Hirving Lozano è andato via alla fine dello scorso mercato estivo, perchè non voleva rinnovare il suo contratto con il Napoli. Fu’ l’acquisto più pagato della storia della società partenopea, sborsando ben 45 milioni di euro. Dopo l’esperienza azzurra, l’attaccante messicano è tornato al PSV Eindhoven, proprio la squadra dalla quale il Napoli lo aveva acquistato. Con il ritorno in Olanda, il Chucky ha ritrovato se stesso, al PSV infatti viene schierato a sinistra dove risaltano le sue qualità, mentre a Napoli veniva schierato sulla destra. Nell’ultima partita in Eredivisie, Lozano ha siglato la sua quinta rete nella vittoria per 5-0 contro lo Zwolle e con questo successo il PSV si conferma sempre di più in vetta alla classifica. Sui social i tifosi azzurri, hanno espresso il loro rimpianto, in molti ad esempio hanno scritto: “Ci manchi Chucky, eri davvero forte”.