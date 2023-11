Gazzetta – Il Cholito scalpita: Simeone vuole la titolarità e si sta impegnando al massimo

Giovanni Simeone vuole dimostrare di essere all’altezza di questo Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, focalizzatasi sulla voglia dell’argentino di conquistare il posto da titolare a tutti i costi: “In tutto questo c’è un Giovanni Simeone – come del resto anche Eljif Elmas e altri – che sta spingendo forte in allenamento per dimostrare al tecnico che merita di essere titolare. Del resto c’è un dato che parla per l’argentino: l’unica volta che è stato schierato titolare la squadra ha ottenuto la vittoria più larga – 4-0 a Lecce – anche se il Cholito non ha segnato”.