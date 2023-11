Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è attivo sul mercato. La società partenopea sta monitorando un giovane talento della Ligue 1. Si tratta di Rayan Cherki. Di ruolo esterno destro d’attacco, il giovane calciatore ha solo 20 anni e gioca nel Lione di Fabio Grosso. In realtà, Cherki sembrerebbe in difficoltà in questa stagione: in 10 partite, ha collezionato solo un assist. Il Napoli resta alla finestra, un tentativo potrebbe essere fatto già a gennaio.