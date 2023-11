Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “Le sconfitte del Napoli non sono solo colpa di Garcia, altrimenti i giocatori hanno alibi e non sentono il peso della responsabilità. Conte ha detto no al Napoli, ma non ci sono altri nomi per la panchina del Napoli”.