De Nicola: “Adesso puntano tutti il dito contro Garcia. Vi dico cosa c’è che non va”

Alfonso De Nicola è stato medico sociale del Napoli per tantissimi anni. Intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione di Radio Marte, ha cercato di spiegare secondo lui cosa non va nel Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A Napoli ne ho viste tante? Per fortuna sì… Cosa c’è che non va, secondo me? Vista dal di fuori, ci sono tante cose che non vanno, dalla società al resto. Quando qualcosa non funziona, si deve andare ad indagare su tutto: solo così vengono fuori tutti i problemi… Adesso tutti puntano il dito contro Garcia, ma il ruolo dell’allenatore è quello. Da quando è arrivato, ha sempre detto di voler fare un altro tipo di gioco. La squadra sta facendo meno di quanto potrebbe, però sta mostrando una fisionomia diversa, da quando De Laurentiis è intervenuto in prima persona? Ammesso che prima ci fosse, questa fisionomia… C’era davvero? Ve lo chiedo. Secondo me, la fisionomia è cambiata da quando non c’è Spalletti. Con Luciano e Osimhen, era un altro Napoli: ogni tiro era un gol fatto, mentre adesso non è più così. Questione di sfortuna? Non ci ho mai creduto, sono cose che vanno contro il nostro modo di vedere”.