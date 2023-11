CorSera – Calendario Serie A, occhio alle trappole: il più preoccupato è Garcia

Le milanesi, la Lazio e il Napoli tornano alle sfide di Serie A dopo le gare europee. Un calendario “trappola”, come ha sottolineato il Corriere della Sera, che ha spiegato come Rudi Garcia sia quello più preoccupato di tutti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Occhio alle trappole, a piazzarle un calendario che sembra fatto a posta per mettere alla prova le big dopo la dispendiosa due giorni di coppe e prima della sempre delicatissima sosta per le nazionali. Stanchezza, infortuni, viaggi transoceanici da organizzare spesso per amichevoli inutili, turnover obbligato: le insidie non mancano. Il più preoccupato di tutti è Garcia, allenatore del Napoli che domani all’ora di pranzo ospita l’Empoli al Maradona. In un clima di costante alta tensione, col patron De Laurentiis nei panni di gran commissario, il francese vive ogni partita sul filo. Per lui la trappola è ancora più insidiosa: finisse nella buca, potrebbe non uscirne”.