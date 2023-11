CdS – Il Napoli è un toccasana per Andreazzoli: i precedenti contro il tecnico

Avvio complicato per l’Empoli. La squadra toscana arriva al Maradona con solo 7 punti, 4 gol segnati e 21 subiti, nonostante il cambio panchina. C’è un dato che però fa sperare l’Empoli: Andreazzoli ha sempre fatto bene col Napoli, un toccasana. Un Roma-Napoli di dieci anni fa segnò il congedo dalla panchina giallorossa, con un risultato dolceamaro, la vittoria per 2-1. Nella stagione 2018-2019, Farias e Di Lorenzo regalano il 2-1. Nella stagione 2021-2022 l’Empoli si rivela fatale: non solo i toscani si prendono 6 punti, ma tolgono ai partenopei qualsiasi possibilità di vincere lo scudetto. Infatti, all’andata finì 0-1 al Maradona con la rete di Cutrone; al ritorno la sfida del Castellani si trasformò in un horror, da 0-2 (Insigne e Mertens) all’80’ ad un 2-2 che spazzò via qualsiasi speranza per lo scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.