Gifuni: “Ho notizie di De Laurentiis, è arrabbiatissimo”

Dopo il cocente pareggio con l’Union Berlino, la situazione in casa Napoli è quanto mai turbolenta. Proprio di questo ha parlato Gianluca Gifuni a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “La situazione di Garcia è grottesca: è in bilico, non è in bilico… Il Napoli non va o i calciatori non seguono le indicazioni di Garcia? Qualsiasi sia la risposta, sta di fatto che esiste un cortocircuito evidente”.

Gifuni ha poi continuato: “De Laurentiis è arrabbiatissimo, perché ha perso gli oltre 2 milioni che avrebbe incassato in caso di vittoria nella partita di Champions ed anche perché non convinto della bontà di Garcia come allenatore. E’ un Napoli senza continuità, idee e identità. Il tempo passa e si continua a parlare sempre degli stessi problemi, compresa la mancanza di vittorie al Maradona. Chi ha incontrato il presidente, ieri al Metropolitan per vedere il film della Cortellesi, me lo ha descritto d’umore nerissimo. De Laurentiis, presentandosi agli allenamenti e scendendo nello spogliatoio durante l’intervallo delle partite, ha creato una situazione imbarazzante”.