Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Giocatori come Politano e Kvaratskhelia al momento sono due titolarissimi, però è giusto che Garcia dia spazio anche ai pari ruolo che giocano meno tipo Lindstrom. Lindstrom è un calciatore di grandissimo livello, ma se non gioca con continuità è difficile che metta in mostra le sue qualità. Se Garcia passasse al 4-2-3-1 ci sarebbe spazio per il danese che agirebbe alle spalle della punta. Il talento di questo ragazzo non può restare fermo. Garcia sta dimostrando, però, che vorrà andare avanti per la sua squadra. Se a Lindstrom concedi 7-8 minuti non può far chissà, non è Totti.

Il Napoli deve fare di più, è nelle condizioni di dover fare di più. Sul discorso della gestione e dell’allenatore il mio punto di vista è che secondo me c’è un po’ di negatività intorno a Garcia. Se vediamo il goal subito dall’Union non possiamo dire che sia stata colpa di Garcia. La prossima settimana sarò a Castel Volturno, ma credo che Garcia lavori sulle preventive. L’anno scorso la differenza l’ha fatta l’ambiente e la piazza che oggi dovrebbe stare più vicina al Napoli”.