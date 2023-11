Esonero Garcia? Repubblica: bocciatura definitiva a una condizione

Nonostante il rendimento del Napoli di Garcia non sia pessimo come sembra, il tecnico francese non riesce a far ingranare la squadra. Si sa, quella partenopea non è una piazza facile, e altrettanto difficile è ottenere la fiducia dei tifosi e del presidente De Laurentiis. Proprio di questo parla l’edizione odierna di Repubblica.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Monsieur Rudi è stato viceversa più volte a un passo dall’esonero: dopo il deludente pareggio di mercoledì sera contro l’Union è di nuovo sulla graticola: costretto a battere dopodomani al Maradona l’Empoli per non correre il rischio di una clamorosa bocciatura, che stavolta sarebbe definitiva”.