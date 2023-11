Zazzaroni: “Dietro pesa la mancanza di Kim. De Laurentiis ha delegittimato Garcia”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del momento del Napoli.

“La delusione da parte dei tifosi del Napoli è normale perchè ieri il Napoli ha giocato in maniera confusa e poi dietro ci sono tantissimi problemi che non derivano dall’assenza di Kim. Alla fine della gara ho visto una sorta di scoramento e di abbandono. I cambi di Garcia sono anche arrivati tardi, poi pareggiare con l’Union non è una bella cosa. Al Napoli manca la ricerca del risultato che l’anno scorso c’era. Non so se si tratti di stanchezza mentale o la consapevolezza di non essere gli stessi dello scorso anno. Per fortuna c’è ancora tempo per rimediare, ma serve vedere una partita comandata e vinta con personalità. Garcia è sempre a rischio, la società è stata modificata in maniera radicale. De Laurentiis lo ha delegittimato andando ad incontrare Conte. Ora deve vincerle tutte per rimettersi in una buona condizione”