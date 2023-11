I ct delle nazionali stanno ufficializzando i convocati per gli impegni internazionali della prossima settimana. Al momento fuori dalla lista della Danimarca c’è Jasper Lindstrom, che non è stato inserito all’interno dell’elenco dei 22 convocati. La Nazionale danese però ci ha tenuto a precisare che ci saranno altre convocazioni in settimana, e il Ct potrebbe convocare fino ad altri 3 giocatori, c’è quindi ancora possibilità per l’esterno del Napoli.

TRUPUDTAGELSE 🇩🇰



Kasper Hjulmand har netop offentliggjort de 22 spillere, der er med i truppen, når vi møder Slovenien og Nordirland i de to sidste og afgørende EM-kvalifikationskampe 💪



Der vil yderligere blive suppleret med 1-3 spillere i løbet af ugen.



Kom så, Danmark 🙌… pic.twitter.com/YFhklixD66 — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 7, 2023