I Ct della Nazionali iniziano a convocare i giocatori per i prossimi impegni internazionali, tra questi troviamo anche la Svezia. Il ct svedese ha convocato per i prossimi due impegni Jens-Lys Cajuste, che sarà impegnato nelle partite contro l’Azerbaijan e l’Estonia. Le due partite saranno le ultime dei gironi di qualificazione per gli Europei del 2024.

TRUPPSLÄPP! 🇸🇪📝



De 2️⃣5️⃣ spelare som ska representera herrlandslaget i EM-kvalet mot 🇦🇿 & 🇪🇪! pic.twitter.com/Kbr93XcYtD — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 8, 2023