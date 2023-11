Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Sky da Castel Volturno dopo il pari del Napoli di ieri sera. Queste le sue parole: “Il Napoli è sempre una squadra alla ricerca di identità che ancora non riesce a trovare. A volte si accorcia, poi si allunga, perde certezze. In casa fino ad ora ne ha vinte solo due, è tutto un rinnovarsi di umori e cattivi umori che accompagnano Garcia da quando è arrivato a Napoli. Aspettiamo di capire come sta Osimhen in questi giorni”.