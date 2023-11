Marchetti: “Si continua a dire che Zielinski voglia restare al Napoli, allora perchè non firma?”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della questione rinnovo di Zielinski a Radio Marte: “Meluso prima di Napoli-Union ha detto che Piotr vuole restare a Napoli eppure il rinnovo di contratto non arriva. A noi non risultano novità, se Zielinski vuole rimanere ma non gli presenti un contratto adeguato, il rischio di perderlo è concreto. Come quello di lasciar partire Osimhen ad un prezzo molto più basso di quello che ADL reclamava solo pochi mesi fa. Se si continua a dire che il polacco vuole rimanere ma non si arriva a mettere nero su bianco allora il problema è di natura economica”.