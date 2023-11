Giordano: “Al Napoli manca la cattiveria della scorsa stagione, la squadra sembra avere la pancia piena”

L’ex attaccante di Napoli e Lazio Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su TMW. Queste le sue parole sul Napoli: “Io vedo una squadra che costruisce azioni ma a cui manca la cattiveria dello scorso anno. La fase difensiva è quella di una squadra qualunque, mentre lo scorso anno dovevi faticare per fargli del male. Questa squadra sembra avere la pancia piena, che ancora non recepisce le idee del tecnico. Per il gol di ieri non serve uno schema speciale, è una disattenzione che una squadra di livello non può permettersi. Manca un po’ di personalità, lo scorso anno erano Osimhen e Kim, e se levi uno dei due ecco quello che succede. Senza uno di loro diventa una squadra fragile”.