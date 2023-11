Calcio e Finanza – Nuova Champions, vincere il campionato non garantirà la prima fascia

Vincere la Serie A 2023/24 non garantirà la partenza dalla prima fascia di Champions League. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, nella nuova formula della competizione (che partirà il prossimo anno) verrà eliminato questo principio. Le 36 squadre qualificate verranno suddivise in 4 urne da 9 in base al ranking Uefa. Per l’Europa League invece, la prima fascia includerà le prime nove squadre classificate. Le altre fasce invece, includeranno tutte le altre squadre in base alla loro posizione nel ranking. La nuova formula, prevede che ogni formazione verrà sorteggiata contro due avversarie di ognuna delle 4 urne. Dunque, una squadra in prima fascia giocherà due partite contro due squadre della prima urna, poi della seconda, terza e infine quarta. Ogni club giocherà 4 partite in casa e 4 partite in trasferta: anche questa scelta avverrà sorteggiato.