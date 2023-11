Agostinelli: “Osimhen è il miglior bomber della Serie A. Napoli? Venire dopo Spalletti crea dei problemi”

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della situazione del Napoli.

“La mia classifica dei bomber di Serie A? Osimhen, Lautaro e Lukaku. Parlo del calciatore che ho visto l’anno scorso. Napoli? Venire dopo Spalletti ti crea dei problemi. Però non si parla dei giocatori, forse solo Politano sta facendo di più, ma gli altri non possono giocare sopra il 110 e lode come l’anno scorso. Napoli è una grande piazza e con grande tradizione, ma basta a guardare a sei mesi fa: si troveranno sempre critiche. È una squadra che per rosa deve contendere lo scudetto, ma obbligatoriamente deve arrivare tra le prime quattro posizioni”.