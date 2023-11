Il Napoli Primavera, dopo tre sconfitte consecutive, trova una vittoria in Youth League. Nella partita appena conclusasi contro l’Union Berlino infatti, i ragazzi allenati da Andrea Tedesco hanno vinto per 1-0, grazie al calcio di rigore trasformato da Lorusso. Nel finale, i gli azzurrini hanno giocato in 10 per via dell’espulsione di Mutanda. Un successo che porta la formazione a 3 punti, proprio insieme ai tedeschi. Mentre Sporting Braga e Real Mardid sono rispettivamente a 7 punti.