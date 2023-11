Union Berlino, Fischer: “Forse abbiamo avuto fortuna, ma la squadra ha dato tutto”

Urs Fischer è intervenuto in conferenza stampa alla fine della sfida di Champions League col Napoli. I tedeschi sono riusciti ad ottenere il pareggio al Maradona dopo 12 sconfitte consecutive. “Cosa dire? Finalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione condita da un risultato positivo”, ha spiegato il tecnico dei biancorossi. “Forse abbiamo avuto fortuna, ma la squadra ha dato tutto in campo e ha difeso il pareggio raggiunto. Ci tenevamo ad avere un punto, forse nei 90′ il Napoli ha giocato meglio, ma negli ultimi 20-25 minuti potevamo segnare entrambe. Sono contento, abbiamo dato tutto in campo. Alla fine dei conti potrebbe tornarci utile questo punto. L’atmosfera dopo 12 sconfitte? Non era bellissima, ma dovevamo dare un segnale e fare un piccolo progresso: è importante aver mosso la classifica del girone, non so quanto potrà essere utile in Bundesliga ma mentalmente ci siamo sbloccati”.