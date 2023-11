Secondo Sport Mediaset, c’è un altro top club che si è inserito nella corsa per Piotr Zielinski, ricordiamo che il polacco è in scadenza nel giugno 2024: “Inter e Juventus devono guardarsi alle spalle per la corsa a Piotr Zielinski. Come riportato dalla stampa inglese, il centrocampista del Napoli sarebbe entrato nel mirino del Liverpool che potrebbero scombussolare le prospettive dei due club”.