Matteo Politano ha ricevuto il premio “Man of the match” di Napoli-Union Berlino. Un premio celebrato sui social, dove però non ha nascosto l’amarezza per il pareggio dal sapore di sconfitta coi tedeschi. “Siamo dispiaciuti, inutile nasconderlo”, ha scritto l’esterno azzurro. “Dobbiamo solo continuare a lavorare: è ancora tutto aperto e vogliamo andare avanti in Champions”.