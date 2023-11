Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, è stato convocato dalla Norvegia – ove è titolare e perno della difesa – per i prossimi impegni della sua Nazionale. La selezione, che non ha più possibilità di qualificarsi ad Euro2024, sfiderà in amichevole le isole Far Oer, per poi disputare la gara conclusiva del suo raggruppamento di qualificazione contro la Scozia.

Her er Ståle Solbakkens utvalgte til vennskapskampen mot Færøyene på Ullevaal og EM-kvalifiseringskampen borte mot Skottland 🇳🇴#sterkeresammen pic.twitter.com/63SaLAbjud — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 7, 2023