Napoli-Union è 1-1, gli azzurri passano se…? Ecco come cambia il girone

Allo stadio Diego Armando Maradona finisce 1-1 la partita tra Napoli ed Union Berlino, quarto match del girone di Champions League. Gli uomini di Garcia, nonostante la prestazione non ottima, guadagnano un punto utile per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Ecco come è composto il girone in questo momento (*: una partita in meno):

Real Madrid*, 9 (+3) Napoli, 7 (+1) Sporting Braga*, 3 (-1) Union Berlino, 1 (-3)

Adesso gli azzurri non possono sbagliare, ecco qual è la situazione attuale: Se il Real Madrid battesse lo Sporting Braga, i portoghesi sarebbero a quattro lunghezze dagli azzurri. Se i portoghesi dovessero pareggiare o vincere si porterebbero a -3 o -1 dai partenopei, rendendo più complesso il cammino verso gli ottavi di finale. Il Napoli dovrà affrontare Sporting Braga e Real Madrid nelle prossime due partite e sarà fondamentale cercare di portare a casa almeno 3 punti.