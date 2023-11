Krol su Garcia: “Ogni allenatore ha la sue idee”

L’ex Napoli Rudi Krol ha detto la sua a Radio Marte sulla situazione di Rudi Garcia, ecco le sue parole:

“Ho visto un Napoli in crescita con la Salernitana, dopo alcune gare un po’ altalenanti, mercoledì però sarà importantissimo vincere contro l’Union Berlino per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di Champions. Le difficoltà di Garcia? Ogni allenatore ha le sue idee, anche Spalletti a Napoli non aveva i favori dei tifosi. Poi ha avuto il tempo di allenare e ha stravinto il campionato, Garcia viene criticato un po’ troppo ma deve avere il tempo di lavorare, del resto chi affronta il Napoli quest’anno ci mette sempre qualcosa in più perché gli azzurri sono campioni d’Italia. Gli scontri diretti dopo la sosta? Per fortuna in campo europeo giocano tutte le big della Serie A, tranne la Juve che è per questo certamente avvantaggiata, ma tutte le altre devono ancora staccare il pass per la qualificazione. Ho visto l’Union Berlino con il Real e ha fatto una grande partita, il Napoli non deve sottostimare i tedeschi perché in trasferta mi sembrano una squadra pericolosa. Certo sarà importante vincere così Garcia potrà dare più spazio agli altri elementi della rosa e gestire meglio le risorse in campionato. Koopmeiners? Un ottimo centrocampista, un po’ diverso da Lobotka ma può giocare ai suoi lati, sia nella posizione di Anguissa che in quella di Zielinski. Mi piace molto, è un giocatore che anche in zona gol si fa valere”.