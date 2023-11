Jacobelli: “I risultati hanno scacciato la crisi tra Garcia e De Laurentiis”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del rapporto tra il tecnico del Napoli Rudi Garcia e il presidente Aurelio De Laurentiis.

“In questo momento i risultati stanno dando una grande mano a Garcia. Dal momento di massima crisi nei rapporti tra l’allenatore e De Laurentiis sono stati i risultati a scacciare la crisi in casa Napoli. Oggi ovviamente si gioca una partita importantissima per il passaggio agli ottavi di finale di Champions, poi si ragionerà sulla qualità del gioco che deve salire. La squadra però sta ottenendo vittorie, è tornata in zona Champions League e in questo momento viene trascinata da Raspadori a suon di gol”.