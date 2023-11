Improta: “Zielinski? Mi auguro che stasera faccia la differenza”

Giovanni Improta, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Piotr Zielinski

“lo mi auguro che Zielinski possa essere determinante questa sera, mi è sempre piaciuto questo calciatore, credo sia uno dei punti di forza di questo Napoli. Sta disputando una stagione incredibile. Con la sua pulizia di gioco fa cose semplici ed efficaci, anche se non tutti si accorgono di quanto di buono fa. Lui è uno dei centrocampisti più importanti d’Europa. Piotr ha dimostrato tutto il suo attaccamento alla maglia ed alla città, spero rinnovi perché ha rifiutato offerte importanti in estate. Dinanzi a certe situazioni non bisogna guardare alle casse del club ma riconoscere il valore del calciatore. Fossi nel presidente darei un aumento al polacco di tasca sua”.