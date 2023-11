Gosens: “Auguro il meglio a Quagliarella. Vi dico cosa ne penso del Napoli”

L’Union Berlino è riuscito a strappare un pareggio al Napoli. Il club tedesco veniva da 12 sconfitte consecutive. Mentre stava maturando anche la tredicesima, la zampata di Fofana ha riequilibrato il match del Maradona. Nel post partita, Robin Gosens è stato intervistato da Sky in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quagliarella ha fatto una grande carriera e gli auguro il meglio. Sappiamo di essere in un momento molto delicato dopo 12 sconfitte di fila. Ci siamo detti di provare a non prendere gol e di provare a fare i contropiedi, è quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Abbiamo anche sofferto ma è un buon inizio per noi, soprattutto per il morale. Il Napoli è sempre una squadra bellissima che fa circolare palla, giocando tra le linee, hanno fatto una buona partita, abbiamo difeso bene come squadra, il Napoli rimane una squadra molto pericolosa con giocatori di altissimo livello”.