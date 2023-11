Gazzetta – Undici arresti tra gli ultras tedeschi: a rischio l’ingresso al Maradona

Ci sarebbero già stati undici arresti tra gli ultras tedeschi dell’Union Berlino.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale ha fatto riferimento alla possibilità di divieto di ingresso per gli altri membri del gruppo tedesco, protagonista di una vera e propria marcia su Napoli: “Il bilancio finale parla di undici ultrà tedeschi arrestati sui circa duecento partecipanti al corteo, con le forze dell’ordine che hanno fatto molta fatica a contenere la violenza dei tedeschi. Alla luce anche di quanto avvenne – come detto – lo scorso marzo, c’è agitazione per quello che potrà accadere oggi nelle ore precedenti alla partita. E si fa anche largo la clamorosa ipotesi di non permettere ai sostenitori tedeschi arrivati in Campania di entrare allo stadio questo pomeriggio, visti i numerosi danni”.