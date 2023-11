Diogo Leite alla Gazzetta: “Vogliamo ottenere un risultato positivo. Kvaratskhelia? Non dobbiamo concedergli opportunità”

Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Chiaramente, si è parlato del match di oggi delle ore 18:45.

“I tifosi ci sono sempre vicini e ci incoraggiano, per noi è importante il loro supporto. Come si inverte il trend delle 12 sconfitte consecutive? Facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra qualità, la cosa più importante sarà riuscire ad ottenere un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire finalmente da questo periodo negativo. Siamo stati anche sfortunati, abbiamo avuto – in alcune partite – l’opportunità di segnare e non lo abbiamo fatto. Vincere in Champions darebbe una carica in più”.

“Rapporto con Bonucci? Ottimo, sin dal primo giorno. Ho un grande rispetto per la sua carriera e per come è adesso: da lui ho solo da imparare. È un giocatore fantastico e anche un uomo con grandi valori”.

“Gara d’andata? È stata una partita dura per entrambe le squadre, il Napoli è un’ottima squadra e ha giocatori di grande talento. Gioca bene, muove velocemente la palla: dobbiamo essere concentrati e convinti per riuscire ad arginarli e costruirci le occasioni per vincere”.

“Assenza di Osimhen? Victor è uno degli attaccanti migliori del mondo, però nel Napoli ci sono tanti giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà e sanno come sostituirlo al meglio. Kvaratskhelia? Conosciamo le sue caratteristiche, sapevamo già all’andata che è molto forte nell’uno contro uno, ha dribbling e imprevedibilità, può cambiare la partita con una giocata: è un giocatore di grande livello, per questo dobbiamo essere bravi a non concedergli opportunità, bisogno fare una grande prova di squadra. Dobbiamo tornare ad essere solidi dietro e coraggiosi davanti, per puntare alla vittoria”.

“Quale può essere la chiave della partita? La fiducia. Credere in noi stessi e lo spirito di squadra sono i fattori che possono aiutarci maggiormente a fare risultato. In Champions bisogno dare sempre qualcosa in più, avere una mentalità vincente a prescindere dall’avversario”.