Dalla Georgia: “Prestazione vergognosa!”

Il pareggio tra Napoli e Union Berlino ha lasciato l’amaro in bocca tra i tifosi azzurri e non solo. Il match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions delude anche i tifosi del Napoli “acquisiti”, ossia, i georgiani che seguono Kvaratskhelia. “Prestazione assolutamente vergognosa”, ha tuonato il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze. “La partita che doveva essere vinta è stata persa. Sì, persa perché in base al carattere della partita il pareggio con questa squadra equivale alla sconfitta. Questo è il caso in cui i primi colpevoli sono i giocatori”.