Corbo: “Ecco perché la gara di stasera sarà decisiva per Garcia”

Antonio Corbo, giornalista, fa una sua analisi del rapporto tra De Laurentiis e Garcia sulle pagine di Repubblica.

Questo quanto si legge sul quotidiano: “L’atmosfera non è quella di un club che ha vinto lo scudetto con 16 punti di vantaggio e I’ltalia del calcio che lo applaudiva. Otto punti meno del Napoli di Spalletti alla 11esima bruciano per Garcia come per il presidente. Non aveva previsto brutali confronti a futura memoria, ma a volta si esagera, poteva essere a sette punti dall’lnter anche lo Schopenhauer di Certaldo, se è vero che nella vita nel calcio non esistono controprove. Se la classifica è in linea con gli umori dell’ambiente, più tollerante che pessimista, sono azzurre le prospettive. Ancora una volta De Laurentiis e Garcia al crocevia, stasera possono coincidere due eventi. La cassaforte del calcio europeo che si apre e l’inizio di una convincente ripresa per la squadra. Si prova ad immaginarle”.