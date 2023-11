Union Berlino, Leite: “Napoli-Union? Serve vincere per ripartire. Ecco come fermeremo Kvara”

Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di Champions League di domani, programmata alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il difensore portoghese, nonostante la situazione complicata che sta affrontando la sua squadra, è pronto a scendere in campo domani contro la squadra di Garcia, convinto di dimostrare non solo la sua qualità ma di tutti i suoi compagni: “Serve una buona prestazione contro il Napoli per ripartire e ritrovare la fiducia che avevamo prima di questo periodo. Vincere domani, in Champions, darebbe una carica in più”.

Il portoghese risponde anche ad alcune domande inerenti al suo prossimo avversario: “Il Napoli mi ha fatto un’ottima impressione, è una grande squadra e ha molti talenti. È una squadra che gioca bene anche senza Osimhen, saremo concentrati e cercheremo di creare delle occasioni per fare gol e vincere”.

Inoltre, il difensore dell’Union ha parlato anche di Kvaratskhelia: “È un giocatore di alto livello, è imprevedibile ed è in grado di cambiare la partita con uno dei suoi dribbling. Dovremo essere concentrati a non lasciargli spazio”.

Leite, infine, si sofferma anche sul rapporto che ha con il nuovo arrivato, Leonardo Bonucci: “Il rapporto con Leonardo è ottimo. Devo solo imparare da lui, oltre ad essere un ottimo giocatore è anche un uomo con grandi valori. Lo rispetto molto”.