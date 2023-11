SportMediaset: “Non solo Inter e Juventus su Zielinski, ci prova il Liverpool. Rinnovo sempre più lontano”

Da qualche settimana il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è diventato uno degli obiettivi di due club italiani come Juventus e Inter.

Il polacco potrebbe lasciare a breve il club partenopeo, nonostante le parole rassicuranti del ds del Napoli, affermando che l’intenzione del centrocampista è di restare e che la società sta lavorando per il rinnovo.

Secondo SportMediaset, il futuro di Zielinski però sembra essere lontano da Napoli. Ma non ci sono solo sirene italiane per il veterano azzurro.

Il Liverpool di Jurgen Klopp sta pensando seriamente al giocatore, il cui contratto scadrà a giugno 2024 con il Napoli.

Dunque, dopo aver rifiutato in estate l’offerta da parte di club arabi per continuare a giocare in Italia con la formazione azzurra, Piotr Zielinski, a sette mesi dalla scadenza del contratto, potrebbe valutare l’addio.