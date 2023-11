Orsi: “Pensavo di vedere un clima migliore dopo Salerno, ma…”

Nando Orsi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e dell’avvio di stagione. Ecco cosa ne pensa:

“Credevo che, dopo la vittoria di Salerno, ci sarebbe stato un clima migliore. Dico questo perché mi sembra anche che il Napoli ora si stia rimettendo in carreggiata. Bel gioco? Ogni allenatore cerca di esprimersi al meglio. Il campionato italiano non è quello dello scorso anno: le prime due dell’anno scorso, Napoli e Lazio, sono rispettivamente quarta e undicesima. Quello che è successo nella stagione precedente, dove la formazione di Spalletti ha strameritato, ha ingannato tutti. La Serie A di quest’anno è più normale, più livellata. Cambiando allenatore si sono modificati il modo di esprimersi, la preparazione e i rapporti. Non poteva essere lo stesso Napoli, anche i giocatori non hanno la stessa testa”.