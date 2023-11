Martino: “Curioso delle scelte di Garcia per domani, su Zielinski…”

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match di Champions di domani sera Napoli-Union Berlino. Ecco cosa ne pensa:

“Una vittoria domani sarebbe un grande risultato, significherebbe tanto arrivare agli ottavi per il Napoli. Se stasera il Milan dovesse perdere rischierebbe di uscire dalla Champions ed il Napoli potrebbe anche ambire al Mondiale per Club. Il Napoli dev’essere concentrato ai massimi livelli altrimenti, anche con l’Union si potrebbe soffrire. Mi aspetto Rrahmani e Natan in difesa, ma Ostigard pure potrebbe avere qualche chance per le sue qualità fisiche. Rrahmani non dovrebbe giocare con l’Empoli e in quel caso giocherà il norvegese. Rivedremo anche Olivera dal 1′ per avere più fisicità e poi può fronteggiare la frenesia dei tedeschi. Sono curioso di capire chi sceglierà Garcia a centrocampo, qualcuno ipotizza che possa rifiatare Zielinski”.