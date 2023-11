SSC Napoli, il report dell’allenamento pomeridiano: le ultime

Secondo quanto riporta la pagina ufficiale del club azzurro, il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Union Berlino in programma mercoledì alle 18:45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Champions League. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha svolto attivazione a secco in avvio con l’utilizzo di paletti e ostacoli bassi. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito seduta tattica e partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazioni in porta.