Scotto: “Il Chelsea vuole Osimhen per gennaio, ma per ora il Napoli rifiuta ogni trattativa”

Quello che sarà il futuro di Victor Osimhen è avvolto ancora da un’aura sfingea, in molti si chiedono se il destino del centravanti nigeriano sarà ancora in azzurro. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, si è espresso sul futuro di Victor Osimhen attraverso il suo account Twitter: “Il Napoli non vuole cedere Osimhen a gennaio. Contatti tra il Chelsea e il club azzurro, che per ora rifiuta ogni trattativa. Se ne parlerà in estate. Gli inglesi ci proveranno ancora ancora, visto che Broja e Jackson non convincono e Pochettino chiede un attaccante già a gennaio”.